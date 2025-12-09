Pallamano, il momento dei quarti di finale nei Mondiali femminili

Dopo la prima e la seconda fase, i Mondiali Femminili 2025 di pallamano entrano nel vivo: si passa alla fase ad eliminazione diretta, con i quarti di finale. Sono 8 quindi le contendenti rimaste in gioco per fare strada verso la finalissima di domenica prossima che assegnerà il nuovo scettro planetario.

Si comincia questo pomeriggio, dalle ore 17:15 a Dortmund, con la sfida che vedrà impegnate le padrone di casa della Germania e un sorprendente Brasile: pronostico che pende ampiamente a favore delle teutoniche, ma attenzione a non sottovalutare le verdeoro, fin qui rivelazione del torneo.

Successivamente, alle ore 20.30, spazio a Norvegia-Montenegro: le nordiche, campionesse olimpiche in carica, partono da strafavorite in un duello che, sulla carta, non dovrebbe presentare problemi per le donne allenate da Ole Gustav Gjekstad.

Mercoledì 10 invece, a Rotterdam dalle ore 18.00, sarà la volta di Paesi Bassi-Ungheria. Sfida tutta da decifrare: le olandesi potranno contare sul fattore campo, ma attenzione alle magiare che in queste partite da “emozioni forti” hanno saputo sempre dimostrare tecnica e carattere.

A completare il programma, poi, alle ore 21.00 uno spumeggiante Danimarca-Francia. E’ il quarto di finale più atteso e incerto. Difficile capire chi la potrà spuntare: le danesi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, le transalpine partono sempre in maniera sorniona per poi “esplodere” nelle parti finali dei tornei.