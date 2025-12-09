Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallamano

Pallamano, il momento dei quarti di finale nei Mondiali femminili

Pubblicato

10 minuti fa

il

Per approfondire:
Francia Paesi Bassi pallamano - Mondiali Femminili 2025
Francia Paesi Bassi pallamano - Mondiali Femminili 2025 / IPA Sport

Dopo la prima e la seconda fase, i Mondiali Femminili 2025 di pallamano entrano nel vivo: si passa alla fase ad eliminazione diretta, con i quarti di finale. Sono 8 quindi le contendenti rimaste in gioco per fare strada verso la finalissima di domenica prossima che assegnerà il nuovo scettro planetario.

Si comincia questo pomeriggio, dalle ore 17:15 a Dortmund, con la sfida che vedrà impegnate le padrone di casa della Germania e un sorprendente Brasile: pronostico che pende ampiamente a favore delle teutoniche, ma attenzione a non sottovalutare le verdeoro, fin qui rivelazione del torneo.

Successivamente, alle ore 20.30, spazio a Norvegia-Montenegro: le nordiche, campionesse olimpiche in carica, partono da strafavorite in un duello che, sulla carta, non dovrebbe presentare problemi per le donne allenate da Ole Gustav Gjekstad.

Mercoledì 10 invece, a Rotterdam dalle ore 18.00, sarà la volta di Paesi Bassi-Ungheria. Sfida tutta da decifrare: le olandesi potranno contare sul fattore campo, ma attenzione alle magiare che in queste partite da “emozioni forti” hanno saputo sempre dimostrare tecnica e carattere.

A completare il programma, poi, alle ore 21.00 uno spumeggiante Danimarca-Francia. E’ il quarto di finale più atteso e incerto. Difficile capire chi la potrà spuntare: le danesi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, le transalpine partono sempre in maniera sorniona per poi “esplodere” nelle parti finali dei tornei.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità