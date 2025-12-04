Nuoto, Simone Stefanì e Michele Busa centrano la finale dei 100 farfalla agli Europei

Si sono da poco concluse le semifinali dei 100 farfalla maschili agli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, si è delineata la composizione dell’ultimo atto in programma domani in cui saranno presenti ben due italiani. Michele Busa e Simone Stefanì hanno infatti entrambi centrato la qualificazione e scenderanno di nuovo in vasca per la finale.

Nello specifico, Busa ha chiuso con il crono di 50″08, il settimo dell’overall ed il terzo della sua semifinale. Prestazione lontana dal personale per l’italiano che centra comunque l’obiettivo odierno. Pass strappato anche per Stefanì che ha stampato il crono di 50″07, il sesto dell’overall ed il quarto della sua semifinale. L’azzurro, dopo un buon inizio, ha sofferto nelle vasche finali, qualificandosi comunque alla finale di domani.

Per l’oro si profila invece il solito duello tra Noè Ponti e Maxime Grousset. Lo svizzero ha fatto segnare il miglior tempo dell’overall in 48″82 mentre il francese ha stampato il secondo crono complessivo (49″03).