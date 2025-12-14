Nuoto, Sara Franceschi segue l’esempio di Simona Quadarella e si allenerà in Australia

La necessità di nuovi stimoli. La Nazionale italiana di nuoto ha risposto presente nell’ultima competizione internazionale del 2025. La conquista del primato del medagliere negli Europei di nuoto in vasca corta e la vetta nella classifica tra nazioni certificano la bontà delle prestazioni del gruppo tricolore. Una squadra con atleti sempre più aperti alle esperienze all’estero.

Contrariamente a quanto accadeva alcuni anni fa, gli azzurri chiedono espressamente di allenarsi anche in altre realtà per trarre giovamento in quanto atleti e persone. È quanto accaduto all’inizio di quest’anno con Thomas Ceccon e Alberto Razzetti ed è quanto ha deciso Sara Curtis, in fatto di studi accademici in Virginia (USA). Una visione delle cose sposata anche da Simona Quadarella e Sara Franceschi.

La campionessa romana, conquistate tre medaglie a Lublino (1 oro, 2 argenti), ha confermato che sarà a Brisbane dall’inizio del 2026, entrando a far parte per un trimestre del gruppo guidato da Dean Boxall allo St Peters Western. Una scelta per continuare nel cammino che porterà a Los Angeles 2028, ma anche per uscire dalla solita routine.

In questo modo ha giustificato la presa di posizione l’azzurra ai microfoni della RaiSport. La stessa decisione è stata presa anche dalla mistista tricolore. La toscana ha espresso la stessa necessità e sarà nella terra dei canguri, alla corte di Boxall, per riscoprirsi in acqua. Franceschi viene da un periodo complicato in cui diversi problemi fisici ne hanno minato le proprie certezze. Trovarsi in un contesto diverso potrebbe darle quegli stimoli di cui ha bisogno.