Nuoto, Andrea Camozzi volto nuovo nei 200 farfalla agli Assoluti in vasca corta. Di Pietro e Viberti pongono il sigillo

Ultima sessione serale dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. Gli Assoluti invernali nella piscina da 25 metri hanno dato l’occasione ad alcune facce nuove di emergere dalle acque romagnole. È il caso di Andrea Camozzi. Il classe 2005 del Circolo Canottieri Aniene, allenato da Matteo Giunta, ha fatto saltare il banco in 1’51″62.

Tolti 2″ al proprio personale e crono che si posiziona al posto n.2 nella classifica alltime in Italia, alle spalle solo del primatista europeo Alberto Razzetti (1’48″64). Un Camozzi che ha posto la firma anche sul record europeo giovanile, mettendosi alle spalle Federico Burdisso (1’52″45) e Claudio Antonino Faraci (1’52″63).

Anna Pirovano si è andata a prendere il titolo tricolore nei 400 misti donne 4’30″75 (5° crono alltime in Italia) a precedere Giada Alzetta e Ludovica Patetta (4’35″50). Un tempo che avrebbe permesso a Pirovano di salire sul podio nella rassegna continentale in corta di Lublino (bronzo). Nei 200 dorso uomini è arrivato il successo di Mattia Morello in 1’52″15, mentre nella stessa distanza al femminile Federica Toma ha alzato la voce in 2’05″58.

Nella serie 1 dei 50 rana uomini una sorta di derby tra i tre componenti del Centro Nuoto Torino. Ludovico Blu Art Viberti, reduce da una rassegna continentale in Polonia non sfavillante, ha messo la mano davanti in 25″99. Federico Rizzardi e Gabriele Mancini hanno completato la top-3 in 26″19 e in 26″26. Silvia Di Pietro si è confermata la regina della velocità, conquistando il titolo dei 50 stile libero in 24″02, a precedere Agata Maria Ambler (24″14) ed Elena Capretta (24″47). A completare il programma sono stati i 200 stile libero con l’affermazione a sorpresa di Davide Dalla Costa (1’44″03), il migliore nell’overall davanti a Simone Spediacci (1’44″06) e a Simone Locchi (1’44″15).