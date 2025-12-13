Nuoto, Simona Quadarella domina i 400 sl degli Assoluti in vasca corta. Angiolini fa il tris e Polieri dà l’addio col titolo

Ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione, teatro dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Sessione mattutina in cui ad aprire le danze è stata un’affermazione speciale nei 200 farfalla femminili. Il riferimento è ad Alessia Polieri, che si è imposta col crono di 2’08″12 a precedere Paola Borrelli (2’08″38) e Alice Dimaggio (2’08″82), annunciando che questa è stata la sua ultima gara della carriera.

100 misti uomini nel segno di Lorenzo Glessi, che ha portato a casa il successo tricolore in 52″27 davanti a Davide Passafaro in 53″04 e a Lorenzo Pignotti in 53″14. Nei 50 rana donne Lisa Angiolini ha completato il tris, facendo sue tutte le distanze di questo stile. La toscana si è imposta in 29″81, mettendosi alle spalle Irene Burato (30″24) e Arianna Castiglioni (30″38).

Nei 50 dorso uomini la sfida degli specialisti ha sorriso a Michele Lamberti, l’unico a infrangere la barriera dei 23″. 22″90 per il figlio del grande Giorgio e titolo tricolore a precedere Francesco Lazzari (23″40), Lorenzo Mora (23″41) e Christian Bacico (23″71), di ritorno dagli Europei di Lublino.

Nei 400 stile libero femminili dominio di Simona Quadarella che, dopo il titolo negli 800 sl di ieri, ha fatto suo anche quello su questa distanza, con un buon riscontro cronometrico (4’00″44). Alle sue spalle troviamo Anna Chiara Mascolo (4’03″82), vincitrice ieri dei 200 sl a Riccione, e Bianca Nannucci (4’04″08). Parlando di una classe 2008, un tempo da tenere in considerazione.

In conclusione, nei 1500 stile libero maschili, orfani di Gregorio Paltrinieri, il successo è andato a Tommaso Griffante in 14’36″60 davanti a Matteo Diodato (14’44″31) a Filippo Bertoni (14’46″67). Solo quinto Luca De Tullio (14’48″89). Si tornerà in vasca dalle 16.55 per le principali serie delle restanti gare del programma.