Nuoto, Razzetti e Burdisso timbrano il cartellino a Lublino e accedono in semifinale nei 200 farfalla

Cartellino timbrato per Alberto Razzetti e Federico Burdisso nelle batterie dei 200 farfalla uomini, nella penultima giornata di gare degli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), i due azzurri hanno centrato l’obiettivo e si sono qualificati nelle semifinali.

Il ligure, che nella sessione serale avrà anche la finale dei 200 misti, ha cercato di controllare la situazione, nuotando in gestione proprio per non spendere troppe energie. Una condotta di gara, quindi, molto oculata che ha permesso a Razzetti di approdare al penultimo atto col 9° tempo in 1’53″62.

Immediatamente alle spalle del “Razzo”, troviamo Burdisso (10°). Il lombardo ha fatto un po’ di fatica nella respirazione, stando alle sue parole. Dopo aver completato un ottimo primo 100 da 53″73, è calato nella seconda parte, toccando la piastra in 1’53″91. Da capire quali siano i margini in vista dell’impegno serale.

Polonia sugli scudi al mattino in questa specialità, anche per via della selezione interna. Solo due rappresentati di un Paese possono essere in semifinale, pur rientrando nella top-16, secondo il regolamento. Di conseguenza, i gemelli Krzysztof e Michal Chmielewski e Adrian Jaskiewicz hanno dato fondo alle proprie energie e a svettare sono stati i due Chmielewski: Krzysztof in 1’50″93 a precedere Michal in 1’50″94. Ha dovuto incassare l’eliminazione Jaskiewicz (1’51″80).