Nuoto, Sara Curtis e Silvia Di Pietro impressionano nelle batterie dei 50 sl agli Europei in corta

Sara Curtis timbra il cartellino anche nei 50 metri stile libero e supera agevolmente le batterie con il miglior tempo assoluto nella sessione mattutina della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (in Polonia). La sprinter piemontese, meno di un’ora dopo aver migliorato il suo record italiano dei 50 dorso, ha risposto presente anche nella sua specialità preferita limando ulteriormente il personale.

La giovane stella azzurra classe 2006, grande protagonista nelle staffette (miste e di genere) dei giorni scorsi, ha abbassato di 32 centesimi il 23.76 realizzato un anno fa a Budapest toccando la piastra d’arrivo in 23.45 e accedendo alle semifinali della rassegna continentale con il miglior riscontro cronometrico davanti alla polacca Katarzyna Wasick per soli due centesimi.

Curtis si è avvicinata al primato nazionale stabilito questa settimana da Silvia Di Pietro (23.39 al lancio nella finale della 4×50 sl femminile), che ha destato a sua volta un’ottima impressione nella batteria mattutina attestandosi al terzo posto nella graduatoria combinata delle heat con un solido 23.70. Fuori dai giochi per la regola dei passaporti una comunque positiva Agata Maria Ambler, 14ma con 24.19 dopo le buone prestazioni in staffetta.