Nuoto, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari strappano il pass per la finale dei 50 dorso agli Europei

Prosegue con le semifinali dei 50 dorso maschili la serata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, si è delineata la composizione dell’ultimo atto in programma domani nel corso dell’ultima giornata. Obiettivo centrato per Francesco Lazzari e Lorenzo Mora, qualificati rispettivamente con il secondo ed il quarto tempo dell’overall.

Nello specifico, Mora ha chiuso in seconda posizione la sua semifinale, stampando il crono di 22″93 e strappando il pass per la finale di domani che lo vedrà protagonista. Molto bene anche Lazzari che chiude con il crono si 22″79. Entrambi gli azzurri quindi potranno dire la loro domani, con la possibilità di conquistare una medaglia.

Il migliore dell’overall è stato l’estone Ralf Tribuntsov che ha stampato il crono di 22″63 e domani punterà al titolo europeo. Attenzione anche al ceco Miroslav Knedla, autore del terzo tempo complessivo (22″87).