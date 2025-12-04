Gabriele Mancini strappa il pass per la finale dei 200 rana. Martinenghi fuori per 14 centesimi

Prosegue la terza serata di semifinali e finali all’Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono infatti da poco conclusi i due penultimi atti dei 200 rana maschili, al termine dei quali si è decisa la composizione della finale in programma domani. Dei due italiani presenti, solo Gabriele Mancini è riuscito a strappare il pass per la qualificazione.

Nello specifico Mancini ha stampato il crono di 2’04″30, il settimo dell’overall ed il terzo della sua semifinale. L’azzurro quindi conferma le buone sensazioni della mattinata sfiorando il personale e, domani, potrà nuovamente puntare a migliorarsi. Obiettivo non centrato per il secondo italiano al via, Nicolò Martinenghi. Tete ha chiuso con il nono crono dell’overall (2’04″46), venendo estromesso dalla finale per soli 14 centesimi.

Si chiude quindi per l’azzurro la parentesi in una gara di cui è stato grande interprete a livello giovanile. Il miglior tempo dell’overall è stato invece fatto segnare dallo spagnolo Carles Coll Marti che ha stampato un interessante 2’01″91. Non distante il primatista mondiale nonché campione in carica Caspar Corbeau che fa segnare il secondo crono complessivo in 2’01″93.