Nuoto, Carlos D’Ambrosio ruggisce nelle batterie dei 100 sl. Avanza anche Frigo

Si è da poco conclusa la mattinata dedicata alle batterie degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, si è delineata la composizione delle semifinali dei 100 stile libero maschili nelle quali saranno presenti anche due italiani. Si tratta di Carlos D’Ambrosio e di Manuel Frigo, autori rispettivamente del secondo e del decimo crono dell’overall.

Nello specifico, Frigo ha chiuso la propria batteria con il crono di 46″65, mentre D’Ambrosio ha stampato il suo primato personale di 46″20, vincendo la sua heat. Fuori invece Lorenzo Deplano che ha chiuso con il tredicesimo crono complessivo in 46″78, non accedendo al penultimo atto in virtù della regola dei passaporti, che prevede al massimo due atleti per nazione in semifinale.

Non centra l’obiettivo neanche Lorenzo Zazzeri, ancora affaticato dopo la staffetta di ieri. L’azzurro ha chiuso infatti con il 22esimo crono complessivo (47″27). Miglior tempo dell’overall quello fatto segnare dal lituano Tomas Lukminas in 45″87.