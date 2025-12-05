Nuoto, Razzetti convincente e in semifinale dei 200 misti agli Europei in vasca corta. Eliminato Mantegazza

Al quarto giorno di gare Alberto Razzetti ha fatto il proprio esordio negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Una programma redatto in maniera un po’ particolare dagli organizzatori che costringerà l’azzurro a uno sforzo di non poco conto nei giorni restanti. Per questa ragione, la versione che si è notata nelle batterie dei 200 misti da parte del ligure è stata quella da “risparmio energetico“.

L’azzurro, infatti, ha ben gestito l’ultima heat, nuotando disteso e sfruttando molto bene le subacquee per prendersi un secondo tempo di accesso al penultimo atto di 1’54″05. Tutto come da copione, anche in considerazione di quelli che saranno gli avversari. In primis, il campione in carica, Duncan Scott (1° in 1’53″74), reduce dal successo di ieri nella finale dei 200 stile libero.

Buone quindi le indicazioni avute da Razzetti che, nella sessione serale, sarà costretto ad aprire il gas e a guadagnarsi una finale dove vuole essere tra i protagonisti. Da osservare con attenzione anche lo spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira (3° in 1’54″63), il francese Mewen Tomac (4° in 1’54″70), impegnato nella finale dei 100 dorso con Thomas Ceccon e Lorenzo Mora, e l’altro britannico Max Litchfield (7° in 1’55″12).

Niente da fare per Christian Mantegazza. Il nuotatore nostrano deve ancora lavorare per avere una buona affinità con la piscina da 25 metri. Non è un caso che il suo primato di oggi (1’56″69) non sia stato sufficiente per rientrare nella top-16 (17° e primo degli esclusi).