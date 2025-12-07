Nuoto, Cesare Butini: “Il livello europeo è cresciuto molto e l’Italia ha risposto sia coi singoli che con le staffette”

Il direttore tecnico dell’Italia del nuoto, Cesare Butini, ha parlato al sito federale al termine degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, che hanno visto gli azzurri imporsi nel medagliere con 9 ori e 20 podi complessivi, tracciando un bilancio della manifestazione e consegnando la ricetta per confermarsi nel prossimo futuro.

Il bilancio del direttore tecnico dell’Italia: “È un’Italia che si ammira per impegno, che ci rende orgogliosi, che consolida il suo ruolo di protagonista. La squadra si è comportata benissimo dalla più piccola, Alessandra Mao, ai capitani Silvia Di Pietro e Lorenzo Zazzeri, passando per i nostri campioni olimpici, si è avvertito il senso di unione, partecipazione ed appartenenza alla maglia della Nazionale. Il livello europeo è cresciuto molto e l’Italia ha risposto sia coi singoli che con le staffette, con molteplici primati personali ed alcuni record storici, come il mondiale della 4×50 stile libero mista, quelli di Curtis nei 100 stile libero e di Quadarella negli 800. Dobbiamo continuare a lavorare duro per alimentare densità ed intensità, per facilitare l’inserimento in gruppo dei più giovani, incentivare la crescita degli atleti, e tutelare i più maturi“.

La ricetta per confermare il livello mostrato a Lublino: “I progetti federali prevedono raduni, esperienze all’estero, partecipazioni a competizioni internazionali di verifica, e nel contempo interventi di supporto alle società anche di natura tecnico-formativa per gli allenatori più giovani, e di aggiornamento per i più esperti. L’obiettivo è continuare ad alimentare la dimensione dei praticanti, la base del movimento da cui emergono i campioni del domani, scoprendo e formando gli atleti di interesse nazionale. Ci aspetta un anno di lavoro per crescere ancora ed arrivare competitivi ai Campionati Europei di Parigi e pronti per il biennio che ci condurrà ai Mondiali di Budapest ed alle Olimpiadi di Los Angeles“.