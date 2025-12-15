Nuoto, Cesare Butini fa un bilancio degli Assoluti: “Felice di vedere le nuove generazioni andare così forte”

Nonostante l’assenza di vari big come Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi, sono arrivati comunque dei riscontri molto interessanti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti 2025 in vasca corta. La stella annunciata dell’evento Simona Quadarella ha risposto presente con delle buone prestazioni, ma in prospettiva fanno ben sperare i tempi firmati da alcune seconde linee o giovani in rampa di lancio come per esempio Andrea Camozzi nei 200 delfino ed Emanuela Potenza nei 400 misti.

“Questa serie di gare, iniziate il 2 con gli Europei, ci hanno riservato conferme dai big e la crescita di tanti giovani. A Riccione abbiamo ricevuto ulteriori risposte circa lo stato di forma del movimento. Le assenze dei big, fermati per lo più dall’influenza, hanno consentito ai giovani di emergere con maggiore evidenza“, dichiara il DT azzurro Cesare Butini al sito federale tracciando un bilancio degli Assoluti.

“Quadarella, Di Pietro, Stefanì ed Angiolini, che ha nuotato un tempo da medaglia europea, hanno ulteriormente confermato le loro capacità inoltre sono contento per il ritorno di Michele Lamberti ad alto livello e per le prestazioni di Potenza e Capretta. In generale sono felice di vedere le nuove generazioni andare così forte: è merito del grande lavoro svolto dalle società durante l’anno“, prosegue Butini.

Sull’obiettivo per il 2026: “Proseguire così, su questa scia. È sempre più difficile rimanere competitivi. Sarà una stagione molto lunga che inizieremo già a con i primi raduni, una lunga rincorsa fino agli Europei di Parigi e ai Giochi del Mediterraneo di Taranto dove intendiamo continuare ad essere protagonisti“.