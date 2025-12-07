NBA, i risultati della notte. Fontecchio non basta a Miami. Vincono Detroit e Golden State

Sono sette le partite della notte NBA. Continua la marcia in vetta alla Eastern Conference dei Detroit Pistons, che conquistano la diciannovesima vittoria della loro stagione, superando 124-112 i Milwaukee Bucks. Grande protagonista Cade Cunningham, che chiude con una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Bucks, sempre privi dell’infortunato Giannis Antetokounmpo (con il greco che pare abbia chiesto anche la cessione, non sono bastati i 32 punti di Kevin Porter Jr.

Non basta un eccellente Simone Fontecchio ai Miami Heat, che subiscono la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, perdendo 127-111 contro i Sacramento Kings. L’azzurro è il miglior marcatore di Miami, firmano una prestazione da 20 punti e 7 rimbalzi in 25 minuti di gioco. Dall’altra parte per Sacramento c’è un clamoroso Zach LaVine con 42 punti al tabellino.

Bella vittoria nel derby texano per i Dallas Mavericks, che superano 122-109 gli Houston Rockets. A trascinare i Mavs ci pensa soprattutto Anthony Davis, che firma 29 punti, ma è importante anche il contributo di Cooper Flagg con 19 punti e di Brandon Williams dalla panchina con 20 punti. Per Houston il migliore è Kevin Durant, che mette a referto 27 punti.

Serata storica per James Harden, che entra tra i migliori dieci marcatori di sempre nella NBA. Il “Barba” segna 34 punti, ma non bastano ai Los Angeles Clippers per avere la meglio dei Minnesota Timberwolves, che si impongono 109-106 grazie soprattutto ai 27 punti di Jaden McDaniels e i 24 di Julius Randle.

Senza Steph Curry e Jimmy Butler, i Golden State Warriors piazzano una bella e sorprendente vittoria sul campo dei Cleveland Cavaliers per 99-94, trascinati soprattutto dai 19 punti di Pat Spencer, mentre ai Cavs non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell. Uno straripante Jalen Johnson da 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist guida gli Atlanta Hawks al successo per 131-116 sugli Washington Wizards. Vincono anche i Brooklyn Nets, che superano 119-101 i New Orleans Pelicans con 35 punti di Michael Porter Jr. e la tripla doppia di Nic Claxton (14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist).

RISULTATI NBA 2025-2026 (7 DICEMBRE)

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 119-101

Washington Wizards – Atlanta Hawks 116-131

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 94-99

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 124-112

Miami Heat – Sacramento Kings 111-127

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 109-106

Dallas Mavericks – Houston Rockets 122-109