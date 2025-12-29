NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Kawhi Leonard vola, i Clippers pure. Scottie Barnes nella storia dei Raptors

Sei le partite giocate in una notte NBA che ha visto parecchio in termini di grandi performance personali, un po’ anche in fattori sorpresa che emergono con costanza e, soprattutto, una sorta di mantra: Los Angeles che, per una sera, balla sugli States. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Un paio di partite si giocano quando in Italia è chiara prima serata. Dopo un supplementare da 19-5, i Toronto Raptors (19-19) riescono a battere per 141-127 i Golden State Warriors (16-16) nell’ennesima rivincita delle Finals 2019. Tripla doppia da 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist per Scottie Barnes: è la prima nella storia dei Raptors con un 20+20 alle prime due voci statistiche e la quarta in assoluto con 25 o più rimbalzi (precedenti: Shaquille O’Neal, Nikola Jokic, Domantas Sabonis). In fatto di punti il top scorer è Immanuel Quickley con 27, dall’altra parte i 39 di Steph Curry non bastano. Continua invece la corsa degli Oklahoma City Thunder (27-5): anche i Philadelphia 76ers (16-14) devono cedere per 129-104. Chet Holmgren fa 29, Shai Gilgeous-Alexander 27 e tanto basta per contenere i 28 di Tyrese Maxey, mentre la panchina fa più del quintetto base.

I Washington Wizards (7-23) vivono un periodo piuttosto positivo e arriva la settima vittoria stagionale. I Memphis Grizzlies (15-17) cedono per 116-112 dopo una partita spesso incerta e alla fine risolta dagli otto in doppia cifra per Washington con Alex Sarr a capo di tutto in virtù dei suoi 20 punti. Per i Grizzlies Jaren Jackson Jr. scrive 31, 21 per Ja Morant. Bel colpo, invece, dei Portland Trail Blazers (13-19) che battono i Boston Celtics (19-12) per 114-108 sfruttando una bella notte di Shaedon Sharpe da 26 punti contro i 37 di Jaylen Brown.

A proposito di belle notti, è fantastica quella di Kawhi Leonard, che a 34 anni e dopo una carriera da superstar è ancora capace di elevarsi su ritmi altissimi. Mai prima d’ora aveva realizzato 55 punti, quelli che aiutano i Los Angeles Clippers (10-21) a battere i Detroit Pistons (24-8) per 112-99, ma è anche la percentuale dal campo che è altissima: 17/26, 65,4% (16/17 in lunetta). Ai Pistons, così, non possono bastare i 27 di Cade Cunningham. Infine, i Los Angeles Lakers (20-10) regolano per 125-101 i Sacramento Kings (8-24) con 34 di Luka Doncic e 24 di LeBron Jame oltre ai 21 di Nick Smith Jr. dalla panchina. Per i Kings 22 di DeMar DeRozan.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors-Golden State Warriors 141-127 dts

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 129-104

Washington Wizards-Memphis Grizzlies 116-112

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 114-108

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 112-99

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 125-101