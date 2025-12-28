NBA, i risultati della notte (28 dicembre): sconfitte per Spurs e Nuggets, non sbagliano i New York Knicks

Prosegue a gonfie vele la regular season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana, sono andate in scena altre nove partite della lega più importante del mondo. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni.

Nella serata italiana di ieri i Sacramento Kings (8-23) hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks (12-21) per 113-107. Non bastano a Dallas i 23 punti di Flagg mentre tra le fila dei Kings si rivede Westbrook che chiude con 21 punti. Successo esterno per i Phoenix Suns (18-13) che superano i New Orleans Pelicans (8-25), fanalino di coda ad Ovest, per 114-123. Terza vittoria consecutiva per i Suns che trovano in Booker (20 punti) il miglior realizzatore.

La prima sorpresa della notte arriva da Orlando dove i Magic (18-14) sono riusciti a battere i Denver Nuggets (22-9) per 127-126 grazie ai liberi finali di Bane. Black segna 38 punti mentre ai Nuggets non serve la 16esima tripla doppia della stagione di Jokic (34 punti, 21 rimbalzi, 12 assist). Continuano a vincere i New York Knicks (22-9) che battono gli Atlanta Hawks (15-18) per 125-128. Nuovamente decisivi Towns e Brunson con 36 e 34 punti a referto. Prosegue con una vittoria l’altalenante stagione dei Milwaukee Bucks (13-19) che superano i Chicago Bulls (15-16) per 103-112. Fondamentale il ritorno in campo di Antetokounmpo che chiude con 29 punti.

Bel successo casalingo degli Houston Rockets (19-10) che sconfiggono i Cleveland Cavaliers (17-16) per 117-100. Il terzo quarto spacca la partita con il parziale di 15-0 dei Rockets che vengono trascinati ancora una volta da Kevin Durant, che sigla 30 punti. Grandissima vittoria dei Miami Heat (17-15) che superano gli Indiana Pacers (6-26) per 142-116. I finalisti dello scorso anno precipitano all’ultimo posto ad Est con otto sconfitte consecutive mentre gli Heat proseguono la rincorsa playoff.

Vittoria esterna per i Brooklyn Nets (10-19) che si impongono 107-123 sul campo dei Minnesota Timberwolves (20-12). Terzo successo consecutivo per i Nets che a dicembre realizzano un prezioso 7-3. Top scorer del match Thomas con 30 punti. Chiude il programma il successo a sorpresa degli Utah Jazz (12-19) che superano in trasferta i San Antonio Spurs (23-8) per 114-127. Non servono i 32 punti di Wembanyama agli Spurs che si fermano dopo cinque vittorie di fila. Ancora convincenti i Jazz, trascinati dai 29 di Markkanen.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Sacramento Kings-Dallas Mavericks 113-107

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 114-123

Orlando Magic-Denver Nuggets 127-126

Atlanta Hawks-New York Knicks 125-128

Chicago Bulls- Milwaukee Bucks 103-112

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 103-112

Miami Heat-Indiana Pacers 142-116

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 107-123

San Antonio Spurs-Utah Jazz 114-127