NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Keyonte George aiuta il colpo Jazz sui Pistons, vincono Celtics e Suns

Dopo il tradizionale Natale da cinque partite, che ormai sono tali da più di 15 anni, sono 9 quelle che vanno in scena nella notte successiva: parecchio accade su qualsiasi parquet tra quelli impiegati, ma andiamo a vedere tutti i dettagli di quanto si è visto.

Per i Miami Heat (16-15) vittoria importante per 111-126 sugli Atlanta Hawks (15-17): 25 i punti di Norman Powell con 21 di Pelle Larsson, dall’altra parte 30 di Trae Young e 24-9-10 di Jalen Johnson. Niente campo per Simone Fontecchio, ma ormai (per fortuna) questa è un’evenienza molto rara. Bene anche gli Charlotte Hornets (11-20), che si fanno pochi problemi per vincere 105-120 sugli Orlando Magic (17-14): 22 i punti di LaMelo Ball e nel complesso sette in doppia cifra. Per i Magic 24 di Anthony Black.

Sesta vittoria stagionale per i Washington Wizards (6-23), che travolgono i Toronto Raptors (18-14) per 138-117 con tre uomini sopra quota 20 e in particolare Kyshawn George a 23 punti. Per i Raptors Brandon Ingram ne fa 29, ma decisamente non basta di fronte al 45,5% da tre dei Wizards. Tutto facile per i Boston Celtics (19-11) sugli Indiana Pacers (6-25): il 122-140 si spiega però con un 22-47 nel secondo quarto dopo che i Pacers erano partiti bene. 30 punti per Jaylen Brown e 29 per Payton Pritchard da una parte, 18 di Andrew Nembhard dall’altra.

I Chicago Bulls (15-15) si giocano il jolly di un 10-0 nel finale per battere 109-102 i Philadelphia 76ers (16-13): brilla soprattutto la panchina con 15 a testa di Zach Collins e Tre Jones, mentre per i Sixers non bastano i 31 di Joel Embiid e i 27 di Tyrese Maxey. Viaggiano forte anche i Memphis Grizzlies (15-16), che battono gli attuali Milwaukee Bucks (12-19) per 125-104 con sette in doppia cifra e Jaren Jackson Jr. a quota 24. Per i Bucks a 20 ci arriva solo AJ Green, e sono 20 effettivi.

I Phoenix Suns (17-13) dispongono per 108-115 dei New Orleans Pelicans (8-24) solo nel finale: ci pensa Devin Booker, con una delle sue usuali performance d’alto rango a 30 punti contro i 20 dalla panchina di Zion Williamson. Colpo di mano degli Utah Jazz (11-19), che non fanno passare i Detroit Pistons (24-7, a oggi secondo miglior record in NBA). Decide Keyonte George partendo dalla punta per lanciare in aria da dentro il pitturato il canestro del 131-129 che a lui personalmente vale anche i 31 punti (30 per Lauri Markkanen). Per i Pistons 29 e 17 assist di Cade Cunningham. Infine, 103-119 per i Los Angeles Clippers (9-21) sui Portland Trail Blazers (12-19) con 34 di James Harden e 31 di Brook Lopez; per i Blazers 29 di Deni Avdija.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks-Miami Heat 111-126

Orlando Magic-Charlotte Hornets 105-120

Washington Wizards-Toronto Raptors 138-117

Indiana Pacers-Boston Celtics 122-140

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 109-102

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks 125-104

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 108-115

Utah Jazz-Detroit Pistons 131-129

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 103-119