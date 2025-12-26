NBA Christmas day 2025, i risultati: gli Spurs sorprendono ancora i Thunder, Nikola Jokic scatenato

Appuntamento tradizionale del Christmas Day per la NBA, con cinque partite andate in scena dal tardo pomeriggio italiano del giorno di Natale fino alle prime ore di oggi ovvero Santo Stefano: andiamo a fare un breve riepilogo quindi di quanto accaduto negli States.

I New York Knicks (21-9) vincono in volata contro i Cleveland Cavaliers (17-15) per 126-124 rimontando addirittura da -17, con 34 punti di Jalen Brunson e 25 punti di Jordan Clarkson subentrato a partita in corso – 11 punti e 14 rimbalzi di Karl-Anthony Twons, con 34 punti di Donovan Mitchell e 20 punti e 10 assist di Darius Garland che non bastano ad evitare il ko ai ‘Cavs’. I San Antonio Spurs (23-7) si confermano come ‘bestia nera’ degli Oklahoma City Thunder (26-5) battendoli per la seconda volta in stagione nel giro di pochi giorni per 102-117, in un match subito ad alto punteggio con un primo quarto da 36-41: De’Aaron Fox trascina i texani con 29 punti, con 19 punti di Stephon Castle e la doppia doppia di Victor Wembanyama (19 punti e 11 rimbalzi) – 22 punti di Shai Gilgeous-Alexander e doppia doppia sia per Chet Holmgren (10 punti e 12 rimbalzi) che per Isaiah Hartenstein (13 punti e 12 rimbalzi) tra le fila dei padroni di casa.

Successo casalingo dei Golden State Warriors (16-15) contro i Dallas Mavericks (12-20) col punteggio di 126-116grazie soprattutto ad un primo quarto da 40-28, con i californiani che hanno contenuto le reazioni degli ospiti nei parziali seguenti fino alla sirena finale: 23 punti di Steph Curry e tripla doppia sfiorata da Jimmy Butler III (14 punti, 9 rimbalzi e 9 assist), con 27 punti di Copper Flagg e 26 punti di Brandon Williams tra i Mavericks. Blitz esterno degli Houston Rockets (18-10) sui Los Angeles Lakers (19-10) per 96-119 con 26 punti di Amen Thompson e 25 punti di Kevin Durant, con Jabari Smith Jr. che mette a referto 16 punti – doppia doppia di Alperen Sengun (14 punti e 12 rimbalzi), con 25 punti di Luka Doncic e 18 punti di LeBron James top scorer tra.i giallo-viola. Nel match che chiudeva la notte NBA i Denver Nuggets (22-8) piegano all’overtime la resistenza dei Minnesota Timberwolves (20-11) per 142-138 al termine di un’autentica battaglia, con Minnesota capace di reagire al -16 portando la sfida al tempo supplementare dove i Nuggets non si sono scomposti trovando il guizzo decisivo: prestazione monstre di Nikola Jokic con 54 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, con 35 punti e 10 assist di Jamal Murray – 44 punti di Anthony Edwards ultimo ad arrendersi tra i Timberwolves al pari di Julius Rande (32 punti).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 124-126

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 102-117

Golden State Warriors-Dallas Mavericks 126-116

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 96-119

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 142-138 dTs