NBA Cup 2025, Spurs corsari a Los Angeles contro i Lakers. Volano alla Final Four di Las Vegas anche i Thunder

Sono solo due le partite disputate nella notte per la NBA, valevoli anche come quarti di finale per la Emirates Cup che hanno decretato le altre due semifinaliste che si contenderanno il trofeo a Las Vegas fra pochi giorni: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States.

Gli Oklahoma City Thunder (24-1) battono nettamente i Phoenix Suns (14-11) per 138-89 e staccano così il pass per la semifinale della NBA Emirates Cup. Partita subito in discesa per i padroni di casa con un primo quarto da 38-23, con gli ospiti che non riescono a reagire nel secondo parziale ritrovandosi addirittura a -26 all’intervallo lungo (74-48). Nella ripresa i Thunder non alzano il piede dall’acceleratore e continuano ad imporre il proprio ritmo ritoccando costantemente il massimo vantaggio addirittura fino al +43 (105-62), con Phoenix che fatica a contenere l’attacco dei campioni NBA in carica: alla terza sirena punteggio sul 110-72. Oklahoma City nella frazione conclusiva si potrebbe anche permettere di giocare con il cronometro visto l’enorme margine accumulato, ma non si vuole accontentare e continua a martellare fino al 138-89 con cui esulta di fronte al pubblico amico per rimanere in vetta alla Western Conference oltre a passare il turno nell’altro torneo stagionale. 28 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 24 punti con 8 rimbalzi di Chet Holmgren per i Thunder, con 16 punti di Dillon Brooks e 15 punti di Jordan Goodwin tra le fila dei Suns.

I San Antonio Spurs (17-7) prevalgono sui Los Angeles Lakers (17-7) per 119-132 e raggiungo così gli Oklahoma City Thunder in semifinale di Emirates Cup. Dopo un avvio favorevole ai giallo-viola (24-20) gli ospiti mettono la freccia sul finire di primo quarto (30-39), aumentando i giri del proprio motore nel secondo parziale dove arrivano anche a +18 (44-62) con i Lakers accennano una reazione prima di andare negli spogliatoi (58-70). Al rientro dopo la pausa di metà partita San Antonio riprende da dove era rimasta e scappa nel punteggio, sfondando anche i venti punti di vantaggio (68-89). I californiani sembrano faticare in difesa ma al tempo stesso non riescono ad incidere nella metà campo offensiva, rimanendo a -17 dopo 36’ di gioco (87-104). Nella frazione finale i Lakers tirano fuori l’orgoglio e ritornano anche sotto la doppia cifra di svantaggio (114-122), ma gli Spurs mantengono le mani ben salde sul manubrio e respingono anche l’ultimo attacco avversario per il 119-132 con cui fanno saltare il fattore campo a Los Angeles e volano in semifinale di NBA Emirates Cup dove incroceranno come detto i Thunder. Stephon Castle decisivo con la doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi, al pari di De’Aaron Fox che mette a referto 20 punti – 16 punti per Keldon Johnson subentrato dalla panchina, con LeBron James che accarezza la tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) ma non basta ad evitare il ko insieme ai 35 punti e 8 assist di Luka Doncic.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 138-89 (Oklahoma City avanza in semifinale di NBA Emirates Cup)

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 119-132 (San Antoni avanza in semifinale di NBA Emirates Cup)