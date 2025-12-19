Mondiale per club volley 2025: le classifiche finali dei gironi. Le eliminate e gli accoppiamenti delle semifinali

Perugia-Volei Renata e Zawiercie-Osaka Bluteon saranno le semifinali del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andranno in scena sabato 20 dicembre a Belem (Brasile). Da una parte il confronto tra la corazzata umbra e gli agguerriti padroni di casa, dall’altra il testa a testa tra gli ambiziosi polacchi e i temibili giapponesi: in palio la qualificazione all’atto conclusivo, che si giocherà domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane).

I Block Devils si sono resi protagonisti di un percorso netto e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo B: 3-0 contro i libici dello Swehly, 3-2 contro l’Osaka Bluteon (poi secondi in classifica) e 3-0 contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. Proprio i detentori del titolo, capaci di battere Trento dodici mesi fa nel match che metteva in palio il trofeo, sono stati eliminati dalla competizione: i padroni di casa hanno perso anche contro l’Osaka con il massimo scarto e dunque non potranno inseguire la conferma.

Nella Pool A, invece, lo Zawiercie ha infilato tre successi: dopo l’affermazione al tie-break contro il Volei Renata, i vice campioni d’Europa (sconfitti da Perugia nella finale dell’ultima Champions League) hanno prevalso per 3-0 contro gli insidiosi brasiliani del Praia Clube e i poco quotati qatarini dell’Al-Rayyan, entrambe eliminate dal torneo. Di seguito il tabellone del Mondiale per Club di volley maschile, il calendario dettagliato, il palinsesto tv e streaming e le classifiche della fase a gironi.

TABELLONE SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Sir Sicoma Monini Perugia vs Volei Renata

Aluron CMC Warta Zawiercis vs Osaka Bluteon

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Sabato 20 dicembre

Ore 19.00 Aluron CMC Warta Zawiercis vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV, DAZN

Ore 22.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Volei Renata – Diretta streaming su VBTV, DAZN

CLASSIFICHE FASE A GIRONI MONDIALE PER CLUB VOLLEY

GRUPPO A

Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia) 3 vittorie, 8 punti, 9-2 il quoziente set Volei Renata (Brasile) 1 vittoria, 4 punti, 5-7 il quoziente set Praia Clube (Brasile) 1 vittoria, 3 punti, 4-6 il quoziente set Al-Rayyan Sports Club (Qatar) 1 vittoria, 3 punti, 3-6 il quoziente set

GRUPPO B