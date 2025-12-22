Mathieu van der Poel: “Mi sono divertito, la corsa di Hofstade è una delle mie preferite”

Mathieu van der Poel continua a sorprendere nel ciclocross, creando quasi la sensazione di inevitabilità riguardo al risultato finale. Vince sempre e solo l’asso dell’Alpecin-Deceuninck e nell’X2O Trofee di Hofstade, in Belgio, questo concetto è stato ulteriormente confermato con un nuovo arrivo in solitaria.

Van der Poel ha gestito la situazione a suo piacimento, effettuando l’allungo decisivo quando si è sentito completamente in controllo. Sono quindici le affermazioni consecutive del neerlandese in questa particolare specialità, e risulta difficile comprendere chi possa realmente contrastarlo. Si pensava o si sperava che Wout Van Aert avesse le possibilità di farlo, ma alla fine anche l’alfiere del Team Visma | Lease a Bike ha dovuto confrontarsi con la potenza di van der Poel.

“Questa è una delle mie corse preferite. Con il nuovo percorso, ancor di più. Mi sono divertito molto. Quando ho deciso di attaccare? Stavo osservando cosa stessero facendo gli altri, poi ho deciso di andare in testa e in discesa è sempre più facile se puoi mantenere le tue traiettorie. Se commettono errori dietro, si crea un gap. Ho scelto di prendere l’iniziativa“, ha dichiarato dopo la vittoria a Hofstade.

“È piacevole essere tornato qui per partecipare a una gara di ciclocross. Nella sabbia è molto difficile rimanere uniti. Appena qualcuno commette un piccolo errore, è facile creare un distacco. Su un circuito veloce, è fondamentale correre al proprio ritmo. Ho trovato il mio ritmo e mi sono sentito molto bene oggi. Sono soddisfatto. Le gambe, così come la tecnica, sono state perfette. Il ciclocross è divertente quando puoi correre secondo il tuo stile“, ha concluso.