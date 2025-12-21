Mathieu Van der Poel: “Mi sento molto meglio rispetto ad una settimana fa, Koksijde è una delle mie gare preferite”

Nonostante la condizione non ancora al 100%, quello visto ieri in scena ad Anversa è un Mathieu Van der Poel già decisivo. Il campione neerlandese, dopo il lungo periodo lontano dalle gare a causa di una polmonite, sta pian piano ritrovando la sua migliore forma. Il sette volte campione del mondo di ciclocross, dopo l’esordio con vittoria a Namur, ha infatti ieri ottenuto un altro successo ad Anversa.

Inizio di stagione perfetto per Van der Poel che oggi andrà alla ricerca di un incredibile tris a Koksijde. L’olandese ha ieri dominato la gara, prendendo subito il largo già nei primi giri e concludendo con un ampio margine nonostante una foratura. Non si è dunque assistito al duello con Wout Van Aert (all’esordio stagionale) che dopo un positivo avvio, ha dovuto rallentare a causa di una forma fisica non eccellente.

Oggi, con le assenze del belga e di Thibau Nys, per Mathieu Van der Poel sembra prospettarsi un’altra vittoria, la terza consecutiva in questo inizio di CdM. Il corridore del team Alpecin Deceuninck, come riportato da cyclingpronet, ha così analizzato la prestazione di ieri: “È stata una buona gara. Mi sentivo molto meglio rispetto alla settimana scorsa e anche le gambe erano a posto. Durante la settimana mi ero già reso conto di sentirmi molto più fresco rispetto alla gara di Namur, quindi sono molto contento di aver vinto oggi. Il piano era quello di fare rapidamente una selezione. La settimana scorsa avevo preferito restare a ruota, mentre stavolta volevo fare di testa mia. Quando ho allungato, ho trovato rapidamente il mio ritmo”.

“Oggi non ero sicuramente il migliore sulla sabbia, ho commesso molti errori”. Sulla foratura: “L’ho sentita subito sul cerchio. C’era ancora molta strada da fare fino alla seconda zona tecnica, ma, per fortuna, a quel punto avevo già fatto la selezione”.

Sulla tappa di oggi: “Koksijde è una delle mie gare preferite, mentre Hofstade è un ciclocross che guardavo da piccolo. Quindi è bello tornare a correre lì”.