LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: gli azzurri possono sorprendere. Si parte alle 11.30 con la gara maschile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2025/2026, la doppia 5 km heat mass start a tecnica libera, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Dopo le prime due giornate già dense di indicazioni, il Tour de Ski 2025-2026 prosegue a Dobbiaco con una tappa destinata a cambiare ancora una volta il volto della classifica. Martedì 31 dicembre è infatti in programma la terza tappa, con le due 5 km heat mass start a tecnica libera, maschile e femminile, una formula particolare e ancora relativamente nuova nel panorama della Coppa del Mondo, capace di mescolare spettacolo, tattica e gestione dello sforzo.

Il format prevede partenze in linea suddivise in batterie da circa 25 atleti ciascuna: ogni concorrente disputa la stessa distanza di 5 chilometri, ma in una serie diversa. Non si tratta dunque di una gara a eliminazione diretta, bensì di una prova “a tempo globale”, simile per concezione alle gare a serie del nuoto. La classifica finale viene determinata esclusivamente dal tempo, mettendo tutti sullo stesso piano a prescindere dalla batteria di partenza. Un sistema che richiede grande capacità di gestione dello sforzo, perché non basta vincere la propria serie: serve spingere fino all’ultimo metro. Arrivando dalla 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, la situazione è già piuttosto delineata. In campo maschile la Norvegia ha confermato una profondità impressionante, firmando una nuova tripletta con Mattis Stenshagen davanti a Johannes Hoesflot Klaebo ed Emil Iversen. Klaebo, pur battuto, ha rafforzato la leadership nella classifica generale, dove comanda con 53 secondi su Lars Heggen e 57 su Harald Oestberg Amundsen. Proprio Amundsen e Iversen restano osservati speciali in vista della mass start a skating, una prova che potrebbe favorire atleti completi e aggressivi, capaci di alzare il ritmo senza punti di riferimento diretti.

Per l’Italia, la seconda tappa ha offerto segnali incoraggianti: Elia Barp ottavo e Federico Pellegrino decimo hanno centrato la top ten, permettendo agli azzurri di restare agganciati alla classifica. La 5 km a skating rappresenta ora una sfida diversa: Pellegrino può sfruttare la tecnica libera per limitare i danni o guadagnare terreno, mentre Barp, Carollo e Daprà sono chiamati a una gestione intelligente per non pagare dazio in una prova che può diventare esplosiva fin dalle prime centinaia di metri.

Anche in campo femminile il contesto è ricco di spunti. La 10 km in classico ha incoronato Astrid Oeyre Slind, protagonista di una prova in progressione che l’ha portata al secondo posto della generale. Jessie Diggins, terza a Dobbiaco, ha comunque consolidato la leadership nel Tour, confermandosi estremamente solida e costante. Alle sue spalle restano pericolose fondiste come Frida Karlsson, Ebba Andersson, Heidi Weng e Kerttu Niskanen, mentre la mass start a skating potrebbe offrire spazio anche a chi ha faticato nella prova in classico. Per l’Italia femminile, la giornata di martedì rappresenta un’occasione per cercare risposte dopo una 10 km difficile: Caterina Ganz, migliore azzurra con il 24° posto, resta il riferimento, mentre Cassol, Di Centa, Comarella e De Martin Pinter proveranno a sfruttare una gara più corta e dinamica. Pesa l’assenza di Maria Gismondi, ma la formula a batterie può aiutare chi saprà correre con lucidità e senza farsi trascinare da ritmi insostenibili.

La 5 km heat mass start è una prova che non ammette distrazioni: non c’è margine per attendere gli avversari, ogni secondo conta e il cronometro è l’unico giudice. A Dobbiaco, alla vigilia del passaggio decisivo verso la Val di Fiemme, è un’altra tappa chiave del Tour de Ski: non assegna sentenze definitive, ma può creare solchi pesanti o riaprire scenari inattesi. In una corsa a tappe così serrata, anche una gara “ibrida” come questa può fare la differenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2025/2026, la doppia 5 km heat mass start a tecnica libera, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30 con la gara maschile, alle 14.30 la gara femminile.