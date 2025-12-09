Giada D’Antonio rimonta 18 posizioni e sfiora la top10 nel gigante in Nor-Am. Stupisce Anna Trocker

Il gigante femminile di Nor-Am Cup vede protagoniste due italiane, che a Copper Mountain, in Colorado (Stati Uniti), fanno faville nella seconda manche, rimontando posizioni: Anna Trocker è quinta, mentre Giada D’Antonio termina undicesima. Escono di scena nella seconda run, invece, Francesca Fanti e Cecilia Pizzinato.

Giada D’Antonio, partita nella prima run col pettorale numero 70, sfrutta al meglio il 29° posto parziale, che le consente di scendere per seconda nella manche decisiva: l’azzurra fa segnare il miglior tempo in 1’01″25 nella seconda run e guadagna ben 18 posizioni, fermandosi alle porte della top ten, finendo 11ma in 2’08″82.

Anna Trocker, scattata nella prima parte col numero 33, era 12ma a metà gara, ma piazza il terzo crono in 1’01″95 nella seconda discesa, a sette decimi dalla compagna di squadra, e risale fino ai piedi del podio, chiudendo al quinto posto con il tempo totale di 2’07″76.

La vittoria va alla statunitense Kjersti Moritz, la quale domina la gara dopo aver chiuso in testa la prima manche, con il crono di 2’04″53, andando a precedere l’austriaca Franziska Gritsch, seconda in 2’06″13, a 1″60, in rimonta grazie al secondo tempo parziale, e l’altra statunitense Mary Bocock, terza in 2’06″17, a 1″64.

Escono di scena nella seconda manche, dopo una buona prima parte di gara, Francesca Fanti, che era ottava col pettorale 15, e Cecilia Pizzinato, la quale si trovava al 22° posto col numero 39. Non aveva concluso la prima run, invece, Margherita Sala, partita col 45.