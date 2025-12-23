Lindsey Vonn: “Ufficialmente qualificata per la mia ultima Olimpiade. È come se avessi già vinto”

Lindsey Vonn si è resa protagonista di uno straripante avvio di stagione e a 41 anni ha saputo brillare nei primi cinque appuntamenti di Coppa del Mondo riservati alle discipline veloci: ha vinto la prima discesa libera di St. Moritz ed è poi salita sul podio in altre tre occasioni (seconda nell’altra discesa in Svizzera, poi terza nella discesa e nel superG di Val d’Isere), senza dimenticarsi della quarta piazza nel superG in Engadina.

La fuoriclasse statunitense è diventata l’atleta più anziana a imporsi in un evento del massimo circuito internazionale itinerante, dimostrando uno stato di forma davvero impeccabile e una longevità fuori dal comune. Nel novembre 2024 ritornò a gareggiare dopo quasi sei anni di inattività e ora sta raccogliendo i frutti di un lavoro certosino, studiato in ogni minimo dettaglio per essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Proprio oggi la vincitrice di quattro Sfere di Cristallo generali ha comunicato attraverso i propri social di essersi meritata la convocazione per i Giochi: “Mi sono ufficialmente qualificata per le Olimpiadi di Cortina!!! Sono onorata di poter rappresentare ancora una volta il mio Paese, alla mia quinta e ultima Olimpiade! Quando ho deciso di tornare alle gare di sci, ho sempre tenuto d’occhio Cortina perché è un posto molto, molto speciale per me. Anche se non posso garantire alcun risultato, posso garantire che darò il massimo ogni volta che uscirò dal cancelletto di partenza. Indipendentemente da come andranno questi Giochi, mi sento già vincitrice“.

Lindsey Vonn è salita sul podio a cinque cerchi in tre occasioni: oro in discesa a Vancouver 2010, bronzo in superG sempre in Canada e in discesa a PyeongChang 2018 (quando fu Sofia Goggia a trionfare). Dopo Salt Lake City 2002 a neanche 18 anni, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018, una nuova avventura ai Giochi attende una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi. Gareggerà su una pista da lei amatissima: sull’Olympia delle Tofane ha vinto per ben dodici volte tra superG e discesa libera negli eventi di Coppa del Mondo dal 2008 al 2018.