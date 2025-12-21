Lindsey Vonn: “È davvero difficile essere sempre sul podio, me ne vado con il sorriso”

La statunitense Lindsey Vonn sale sul gradino più basso del podio nel superG femminile che chiude la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino di Val d’Isere, in Francia: la nordamericana paga 0.36 di ritardo da Sofia Goggia, che conquista il successo sulle nevi transalpine.

Tra le due si inserisce anche la neozelandese Alice Robinson, seconda a 0.15 dall’azzurra. Vonn al termine della gara viene intercettata dai microfoni di USA Today, ai quali affida le prime impressioni a caldo, definendosi soddisfatta per il piazzamento odierno e per il fine settimana francese.

L’analisi della statunitense: “Tutto sommato, non sono delusa dalla mia sciata. Ieri ho commesso un errore, oggi ho solo sbagliato direzione in un salto, ma non è stato un vero errore, quindi sono contenta. È davvero difficile essere sempre sul podio, quindi me ne vado con il sorriso“.