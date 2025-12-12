OLTRE LE LEGGI DELLA NATURA! Lindsey Vonn demolisce le avversarie e trionfa a St. Moritz a 41 anni! Niente podio per Sofia Goggia

Il 12 dicembre 2025 resterà scritto nella storia dello sci alpino. Oggi tutto il mondo dello sport deve alzarsi in piedi ed applaudire Lindsey Vonn, che ha realizzato una delle imprese più incredibili di sempre nella Coppa del Mondo. A 41 anni domina la discesa libera di St. Moritz e torna a vincere quasi otto anni dopo l’ultimo successo. Una leggenda, una campionessa eterna, un esempio di cosa significa il sacrificio, la classe, il talento. Era tornata sugli sci con l’obiettivo di conquistare una medaglia a Milano Cortina 2026, sembrava quasi una missione impossibile, ma con Lindsey Vonn nulla è impossibile.

Si tratta della vittoria numero 83 della carriera in Coppa del Mondo, la quarantatreesima in discesa libera. Vonn è diventata l’atleta più anziana di sempre a vincere una gara e lo ha fatto dominando tutta la concorrenza, infliggendo praticamente un secondo a tutte le avversarie. La statunitense ha perso un po’ nella parte alta, ma è in quella più tecnica, con le curve veloci, che ha costruito la sua leggenda, portandosi dietro poi la massima velocità fino al traguardo.

L’unica a riuscire a restare sotto il secondo da Vonn è stata la sorprendente austriaca Magdalena Egger, che a 24 anni festeggia il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Egger ha concluso a 98 centesimi dalla statunitense, complice una strepitosa parte iniziale e poi difendendosi nel finale. Doppietta per l’Austria sul podio, visto che sul gradino più basso ci sale Mirjam Puchner (+1.16), complice la miglior prestazione nei primi due intermedi.

C’è sicuramente delusione in casa Italia per il mancato podio di Sofia Goggia, che ha mancato il primo podio della stagione. La bergamasca ha concluso in quarta posizione a 1.31 dalla grande amica Vonn. Goggia si è trovata a perdere quasi otto decimi da Puchner al secondo intermedio nel tratto di puro scorrimento, poi ha sicuramente sciato bene e recuperato, ma non è bastato per prendersi il podio.

Quinto posto per la tedesca Emma Aicher (+1.41), che si conferma l’atleta più polivalente della Coppa del Mondo e sicuramente in futuro può sognare la sfera di cristallo. Seste a pari merito la francese Romane Miradoli, che si è inserita con austriaca Cornelia Huetter (+1.42).

Altra coppia all’ottavo posto formata dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann e da Laura Pirovano, staccate di 1.58. Una buona gara comunque quella dell’azzurra, che riesce ad ottenere la top-10. Decima posizione per l’austriaca Nina Ortlieb (+1.68).

Dodicesima Nicol Delago (+1.94), mentre è venticinquesima Roberta Melesi (+2.44). Fuori dai punti, invece, Nadia Delago (31a, +2.70) ed Elena Curtoni (32a, +2.73), Vicky Bernardi (45a, +3.70). Non hanno terminato la gara Sara Thaler e Sara Allemand.

Nella classifica di specialità ovviamente Vonn è al comando davanti ad Egger e Puchner. In quella generale Shiffrin comanda con 458 punti davanti a Lara Colturi (302) ed Alice Robinson (294).