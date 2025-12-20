La prima volta di Elisa Caffont! Vittoria al fotofinish nel PSL di Davos

L’Italia continua ad esaltarsi nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Questa volta ad esultare è Elisa Caffont: prima vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale per l’azzurra classe 1999 che trionfa nel PSL di Davos al termine di una giornata thriller per lei.

La campionessa del mondo in carica del misto assieme a Maurizio Bormolini è riuscita ad imporsi al photofinish nell’ultimo atto contro la ceca Zuzana Maderova: run praticamente alla pari che si è decisa grazie al colpo di mano dell’azzurra, veramente pochissimi centimetri a consegnarle il successo odierno.

La giornata era stata veramente thriller, viste le semifinali: Caffont era uscita nettamente sconfitta con la giapponese Tsubaki Miki che però, dopo accurate review, era stata squalificata a causa di un’inforcata con la porta. La nipponica ha poi conquistato il terzo posto nella Small Final con l’ucraina Dancha.

Da segnalare in casa Italia anche la sesta posizione di Lucia Dalmasso, eliminata ai quarti di finale, mentre eliminate al primo turno sia Jasmin Coratti che Elisa Fava.