Bob: il podio è ancora ad un passo per Patrick Baumgartner. A Lillehammer altra tripletta tedesca nel 4

Mai fuori dai migliori otto, per tre volte consecutive nella top-4. Se serviva un’altra conferma è arrivata oggi: Patrick Baumgartner è tra i più forti nel globo nel bob a 4. A Lillehammer, nell’ultima gara della tappa norvegese della Coppa del Mondo, arriva un’altra quarta piazza (il bis dopo quella di ieri) per l’azzurro.

Il classe 1994 assieme a Fantazzini, Mircea e Bilotti è riuscito a recuperare una posizione nella seconda run, avvicinando il podio, che è mancato per soli nove centesimi.

Davanti c’è infatti la solita truppa tedesca: ennesima tripletta, la terza in stagione nella specialità. A vincere per la terza volta quest’anno, la seconda di fila a Lillehammer, è Johannes Lochner che supera di ventisei centesimi il rivale Francesco Friedrich. Terzo invece è il giovane Adam Ammour, a 28 centesimi.

Prossimo appuntamento settimana prossima a Sigulda, in Lettonia: obiettivo nuovamente la top-5 per l’equipaggio azzurro.