Julia Scheib brucia Rast nel gigante di Semmering. Prosegue l’ascesa di Della Mea, bene Goggia
Festa doppia per Julia Scheib, che trionfa nel gigante casalingo di Semmering, centrando il terzo successo stagionale e anche della carriera in Coppa del Mondo. Una vittoria che vale anche il sorpasso nella classifica di specialità alla neozelandese Alice Robinson, che è uscita nella prima manche.
Scheib ha fermato la rimonta della svizzera Camille Rast, che ha recuperato tre posizioni nella seconda manche e ha concluso al secondo posto a 14 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche la svedese Sara Hector, che era in testa a metà gara ed invece poi ha chiuso terza con 40 centesimi di ritardo da Scheib.
Quarta posizione per la canadese Valerie Grenier (+0.77), che ha rimontato tre posti. Sono invece sette le posizioni recuperate dalla polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.36), quinta davanti a Mikaela Shiffrin (+1.45).
Continua l’ascesa di Lara Della Mea, che si conferma ancora la migliore delle azzurre e centra un’altra Top-10. La nativa di Tarvisio è settima (+1.76), risalendo di due posizioni rispetto alla prima manche. Una buona gara anche per Sofia Goggia, che risale tre posizioni ed è ottava (+1.88), ottenendo punti importanti in ottica classifica generale. Completano la Top-10 la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.90) e la tedesca Lena Duerr (+1.95).
Primi punti in carriera in Coppa del Mondo per Alice Pazzaglia, che termina al posto con un ritardo oltre i tre secondi (+3.25). Invece è uscita Giorgia Collomb, che ha perso così l’occasione di fare punti e dunque di migliorare il suo pettorale di partenza.
Nella classifica di gigante Scheib passa dunque al comando con 380 punti davanti a Robinson (292). In quella generale Mikaela Shiffrin è in testa con 598 punti e dietro all’americana ci sono Alice Robinson (484), Camille Rast (423), Sofia Goggia (404).