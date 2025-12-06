Judo, Tiziano Falcone sfiora l’impresa e si ferma ai piedi del podio nel Grand Slam di Tokyo

Va in archivio senza piazzamenti sul podio per l’Italia la prima delle due giornate del Grand Slam di Tokyo 2025, ultimo evento stagionale del World Tour di judo. La selezione azzurra può comunque sorridere per l’ottima prestazione di Tiziano Falcone, molto vicino ad una grande impresa, mentre hanno deluso i due judoka sulla carta più quotati tra quelli impegnati oggi sul tatami nipponico.

Falcone, numero 98 del ranking mondiale nei -90 kg, ha ottenuto il miglior risultato della carriera arrivando quinto in uno dei tornei più prestigiosi del panorama internazionale. Il 26enne romano ha battuto nel suo cammino odierno il taiwanese Chung-Yuan Chen, il brasiliano Marcelo Fronckowiak ed il bahreiniano Israpil Sagaipov sempre per punteggio tecnico nei tempi regolamentari, per poi venire sconfitto in semifinale dal giapponese Sanshiro Murao e nella finalina dal georgiano Giorgi Jabniashvili.

Eliminati al primo turno purtroppo gli altri italiani in gara, Gennaro Pirelli nella -100 kg (per somma di sanzioni contro il padrone di casa Ryotaro Masuchi) e Savita Russo nella -63 kg (per ippon con la polacca Natalia Kropska). Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Tokyo 2025 di judo.

-48 kg F

1 Koga (Jpn)

2 Yoshino (Jpn)

3 Harada (Jpn) e Lin (Tpe)

-52 kg F

1 Abe (Jpn)

2 Tsubone (Jpn)

3 Fujishiro (Jpn) e Toro Soler (Esp)

-57 kg F

1 Omori (Jpn)

2 Tamaoki (Jpn)

3 Shirakane (Jpn) e Liparteliani (Geo)

-63 kg F

1 Kaju (Jpn)

2 Yamaguchi (Jpn)

3 Tanioka (Jpn) e Zachova (Cze)

-90 kg M

1 Murao (Jpn)

2 Tajima (Jpn)

3 Kawabata (Jpn) e Jabniashvili (Geo)

-100 kg M

1 Sulamanidze (Geo)

2 Arai (Jpn)

3 Masuchi (Jpn) e Kanikovskiy (Rus)

+100 kg M

1 Endovitskii (Rus)

2 Ota (Jpn)

3 Tasoev (Rus) e Nakano (Jpn)