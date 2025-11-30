Judo, Alice Bellandi cede in finale ad Abu Dhabi. Primo podio Slam per Simonetti nei pesi massimi

Arrivano altri due risultati di prestigio per l’Italia nella terza e ultima giornata del Grand Slam di Abu Dhabi, penultimo torneo stagionale del World Tour 2025 di judo. La spedizione azzurra termina dunque con un ricco bottino di sei piazzamenti complessivi sul podio (due secondi e quattro terzi posti), al pari della Russia e più di qualsiasi altro Paese impegnato questo weekend nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

C’era grande attesa per il ritorno in gara dopo oltre cinque mesi della campionessa olimpica in carica Alice Bellandi, che si è dovuta accontentare della piazza d’onore nei -78 kg perdendo in finale con la tedesca Anna Monta Olek (immobilizzazione a terra durante il Golden Score) nella riedizione della sfida che valse alla bresciana il titolo mondiale lo scorso giugno a Budapest.

In precedenza la fuoriclasse italiana classe 1998 aveva battuto sempre per punteggio tecnico nell’ordine la finlandese Emma Krapu (ippon), la francese Kaila Issoufi (yuko+waza-ari) e la giapponese Mizuki Sugimura (waza-ari). Per Bellandi si tratta del decimo podio Slam in carriera, di cui nove consecutivi, ma anche della prima sconfitta in un torneo individuale dal Mondiale 2024 (quando perse in Finale con la sua bestia nera Anna-Maria Wagner).

Nella copertina domenicale del judo tricolore c’è spazio anche per una fantastica Erica Simonetti, che si è fatta largo tra i pesi massimi eliminando agli ottavi la big francese Lea Fontaine (squalificata) e ottenendo un prezioso terzo posto dopo il ko in semifinale con la giapponese Miki Mukunoki e soprattutto la vittoria per ippon nella finalina sulla mongola Nominzul Dambadarjaa. All’ottavo tentativo arriva dunque la prima top3 della carriera in un Grand Slam per la 23enne piemontese.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2025 di judo:

-78 kg F

1 Olek (Ger)

2 Bellandi (Ita)

3 Issoufi (Fra) e Sugimura (Jpn)

+78 kg F

1 Mukunoki (Jpn)

2 Niu (Chn)

3 Mishiner (Isr) e Simonetti (Ita)

-90 kg M

1 Bekauri (Geo)

2 Latisev (Mda)

3 Majdov (Srb) e Sogenov (Srb)

-100 kg M

1 Adamian (Rus)

2 Bifov (Rus)

3 Goncalves (Bra) e Sherazadishvili (Esp)

+100 kg M

1 Batkhuyag (Mgl)

2 Bashaev (Rus)

3 Kokauri (Aze) e Demetrashvili (Geo)