Jannik Sinner torna a giocare tra un mese! Conto alla rovescia, il 2026 si apre contro Alcaraz

Jannik Sinner ha giocato la sua ultima partita stagionale lo scorso 16 novembre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo delle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino si impose con il punteggio di 7-6(4), 7-5 sul cemento della Inalpi Arena di Torino e trionfò nel torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti del Pianeta, difendendo così il titolo conquistato dodici mesi prima. Il 24enne fece festa nel capoluogo piemontese, dopo aver già portato a casa Wimbledon e gli Australian Open, giusto per citare i due Slam vinti in un’annata agonistica durante la quale ha dovuto anche scontare una squalifica di tre mesi.

Sono dunque passati ventiquattro giorni dall’ultima apparizione agonistica del numero 2 del mondo, che nel frattempo si è concesso qualche giorno di riposo e si è regalato una vacanza. Da poco Jannik Sinner si è trasferito a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove ha incominciato un periodo di allenamento: il motore è ripartito in vista del 2026, con il primo obiettivo che sarà rappresentato dagli Australian Open, in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. L’azzurro sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni del primo Slam della stagione, ma prima della trasferta in terra oceanica ci saranno degli appuntamenti preliminari.

Jannik Sinner tornerà in campo tra un mese esatto: sabato 10 gennaio, infatti, affronterà Carlos Alcaraz in un evento di esibizione a Seoul (Corea del Sud). Al momento non si conoscono ancora dettagli importanti come l’orario del match, il montepremi in palio, dove verrà trasmessa la partita in tv/streaming e l’eventuale regolamento speciale, ma di sicuro in terra asiatica si terrà il primo scontro stagionale tra il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP, antipasto di quello che potrebbe succedere nell’atto conclusivo degli Australian Open.

Nella settimana successiva la sfida di Seoul, Jannik Sinner sarà protagonista alla Opening Week proprio a Melbourne: appuntamento venerdì 16 gennaio per il confronto con il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 5 del mondo battuto agli US Open, alle ATP Finals, a Cincinnati e Parigi negli ultimi mesi.