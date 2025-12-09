Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner per un motivo”

Massimo circuito internazionale del tennis fermo e l’occasione è quella di analizzare quanto è accaduto nel 2025. Una stagione che ha vissuto su due grandi dominatori: Carlos Alcaraz (n.1 del ranking) e Jannik Sinner (n.2 del ranking). Lo spagnolo e l’italiano si sono divisi equamente la torta degli Slam, vincendone due per ciascuno, con Jannik che per la seconda volta consecutiva ha vinto anche le ATP Finals battendo Carlitos nell’atto conclusivo, mentre l’iberico è stato l’unico a porre più di un firma nei Masters1000 di quest’anno, battendo 4 volte in 6 scontri diretti il pusterese.

A questo proposito, ha dato la sua opinione il tennis britannico Cameron Norrie, ospite del podcast ‘Nothing Major Show’ condotto da Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. “Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz preferisco lo spagnolo“, ha dichiarato Norrie.

Il nativo di Johannesburg non ha mai affrontato in una partita ufficiale l’altoatesino, mentre in otto circostanze si è scontrato con Carlitos, vincendo tre volte, di cui l’ultima nel Masters1000 di Parigi del 2025: “Non ho mai giocato contro Sinner ed è una cosa che vorrei davvero fare perché con lui sono riuscito solo ad allenarmi“, ha sottolineato.

“Premettendo che avrei bisogno di giocare contro Jannik per avere un’opinione completa, dico Alcaraz. Lo spagnolo ha un gioco più vario ed è il mio giocatore preferito da guardare. Come ho fatto batterlo a Parigi? Non ho un’idea chiara di come io sia riuscito a batterlo, l’unica cosa che so è che per farlo bisogna giocare come in paradiso“, ha concluso.