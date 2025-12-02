Jack Draper rimanda il suo ritorno in campo: il britannico rinuncia all’UTS di Londra

Non arrivano buone notizie sul conto di Jack Draper. Il tennista britannico, da tempo fermo ai “box” per un problema serio al braccio (non gioca dagli US Open), aveva programmato il suo rientro in occasione della tappa dell’UTS (circuito di esibizioni ideato da Patrick Mouratoglou) a Londra dal 5 al 7 dicembre presso la Copper Box Arena.

Le motivazioni erano molte per Draper, volendo mettersi alla prova in vista del primo appuntamento importante della prossima stagione, gli Australian Open. Semaforo rosso, invece, per Jack. Necessario attendere ancora per essere sicuri che il recupero sia stato completato.

“Ho lavorato davvero duro per rientrare al UTS di Londra ma è frustante vedere che non sono ancora pronto. È una scelta dura visto che a questo punto non volevo nient’altro che scendere in campo e competere ma mi è stato consigliato di prendermi più tempo. Sono davvero dispiaciuto di aver deluso i fan e perdermi quest’evento“, ha scritto sui social il top-10. Al posto del tennista del Regno Unito giocherà il francese Ugo Humbert, anch’egli reduce da un’annata con tanti acciacchi.

Dubbi e perplessità ci sono ora su quello che riuscirà a fare Draper, che in una fase del 2025 aveva l’ambizione di vestire i panni del “terzo incomodo” tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. La vittoria nel Masters1000 di Indian Wells, battendo Carlitos in uno dei suoi feudi, aveva dato una grande iniezione di fiducia a Jack. Il suo fisico, però, l’ha costretto a fermarsi.