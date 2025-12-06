In Coppa Europa vince solo l’Italia! Altra pazzesca tripletta in gigante a Mayrhofen, trionfa Alice Pazzaglia!

Continua il momento magico dell’Italia nella Coppa Europa di sci alpino. Dopo la tripletta azzurra a Zinal, oggi ne è arrivata un’altra clamorosa sulla pista austriaca di Mayrhofen/Hippach. A trionfare, per la prima volta in carriera nel circuito continentale, è stata Alice Pazzaglia, che ha preceduto le compagne di squadra Carole Agnelli e Laura Steinmair.

Pazzaglia aveva concluso la prima manche in testa alla classifica ed è stata bravissima a reggere la pressione nella seconda, imponendosi anche con distacchi importanti nei confronti delle avversarie. Seconda posizione per Carole Agnelli, che recupera due posizioni rispetto a metà gara e termina a 47 centesimi dalla connazionale.

A completare il trionfo azzurro c’è il terzo posto di Laura Steinmair, staccata di 73 centesimi dalla compagna di squadra. Quarta posizione per la tedesca Jana Fritz (+0.94), scivolata indietro di due posizioni rispetto alla prima manche. Clamorose le rimonte della svizzera Shaienne Zehnder (+1.13) e della svedese Hanna Aronsson Elfman (+1.17), che recuperano rispettivamente dieci e quindici posizioni e terminano quinta e sesta.

C’è un tris elvetico dal settimo al nono posto con Stefanie Grob (+1.24) davanti alle connazionali Sina Fausch (+1.26) e Selina Egloff (+1.29). A completare la Top-10 è la tedesca Romy Ertl (+1.35). Tante italiane comunque a punti: tredicesima Ambra Pomarè (+1.51), diciassettesima Sophie Mathiou (+1.67), diciottesima Tatum Bieler (+1.83), ventesima Annette Belfrond (+1.84) e trentesima Giulia Valleriani (+3.26).

La classifica generale di Coppa Europa vede solo bandiere italiane nelle prime posizioni. Infatti Pazzaglia è in testa con 230 punti davanti a Steinmair con 182, Agnelli con 176, Pomare con 152 e Mathiou con 144.