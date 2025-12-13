Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: gli azzurrini battono un colpo ai Mondiali U20. Successo contro la capolista Ungheria
Gli azzurrini battono un colpo. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio Under 20 ha trovato la prima vittoria ai Campionati Mondiali 2025 di categoria. Non si tratta di un successo banale, in quanto arrivato contro l’Ungheria, capolista della Division B.
Buon inizio per i nostri portacolori, andati in vantaggio al 4:01 con Winkler, salvo poi essere raggiunti al 16:02 da Laskawy su una situazione di power-play. Buona poi la squadra tricolore nella seconda ripresa, complice la rete del 2-1 siglata da Parco al 12:58.
La vera svolta arriva tuttavia nell’ultimo atto, quando De Luca su power-play mette a referto il colpo del 3-1, preludio del poker calato ancora da De Luca in contropiede, dopo che i magiari avevano fallito un tiro di rigore.
In virtù di quanto successo, l’Italia smuove finalmente la classifica raccogliendo i primi tre punti del torneo. Domani, domenica 14 dicembre, potrebbe arrivare l’aggancio per la zona salvezza nella sfida con l’Estonia, pianificata alle 16:00.