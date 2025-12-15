Hockey ghiaccio: Bolzano, arriva un nuovo allenatore. Ecco Doug Shedden

Il Bolzano Hockey cambia gestione tecnica per il prosieguo della stagione 2025-2026 in ICE Hockey League. Dopo l’esonero di Kurt Kleinendorst è arrivata la nomina di un nuovo tecnico per i Foxes.

Si tratta del 64enne canadese Doug Shedden, che guiderà la squadra già dalla ripresa delle operazioni in un campionato che al momento sta riprendendo dopo la pausa riservata alle nazionali.

Personalità hockeystica di grande spicco, Shedden è stato giocatore di altissimo lignaggio in NHL fra il 1981 e il 1991, per poi approdare in Europa: proprio al Bolzano e poi al Davos, in Svizzera. Dal 1992 ha iniziato la sua carriera da head coach.

“Bolzano è stata la mia prima tappa europea da giocatore e ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore – ha raccontato Shedden al sito ufficiale del club –, ricordo ancora oggi il senso di meraviglia provato quando sono arrivato la prima volta. Ho sempre voluto tornare ed è bellissimo poterlo fare oggi. Non capita tutti i giorni di poter prendere in mano a metà stagione una squadra così talentuosa e in lotta per il titolo. Ho avuto modo di vedere diverse partite e conosco alcuni giocatori, come Gersich che ho allenato l’anno scorso. Il mio è un hockey offensivo, sono sicuro che ci sono i giocatori giusti per dare fondo a questo potenziale. Non vedo l’ora di arrivare e di poter salutare il pubblico della Sparkasse Arena. E poi sarà un’emozione poter vedere il 33 di Gino Pasqualotto lì sopra”.