Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Bolzano e Valpusteria sorridono nel giorno di Santo Stefano in ICE League

Pubblicato

1 giorno fa

il

Valpusteria/ ©HC Pustertal/Iwan Foppa

Un Santo Stefano brillante per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sia Valpusteria che Bolzano hanno infatti vinto i rispettivi incontri, imponendosi rispettivamente in casa dell’Innsbruck e tra le mura amiche contro l’HK Olimpija. 

Ma andiamo con ordine. I lupi nello specifico si sono imposti con un sonoro 1-7, maturato soprattutto grazie ad uno straripante secondo periodo, contrassegnato da ben cinque delle sette reti segnate. 

Poker invece delle foxes, capace di battere la compagine slovena per 4-1, mettendo a referto due timbri tra il primo ed il secondo tempo ed altri due nell’ultimo atto, tenendo dunque sempre in mano il controllo della partita. 

In virtù di quanto successo, Pusteria è salita al terzo posto della classifica con 56 punti, quattro in più rispetto a Bolzano, quinto a quota 52. L’ICE League tornerà domenica 28 dicembre. 

