Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a St. Moritz. Tante vittorie in un quarto di secolo

Conclusa la trasferta nordamericana tra Copper Mountain e Tremblant, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 fa il suo ritorno nel Vecchio Continente per una delle tappe più classifica del proprio calendario. Stiamo parlando dell’appuntamento di Sankt Moritz (Svizzera), dove vivremo tre gare veloci. Due discese e un superG sulla pista denominata “Corviglia”. Si tratta di una pista sulla quale le atlete italiane hanno sempre ottenuto grandi risultati. Nel complesso stiamo parlando di 8 vittorie, 9 secondi posti e 3 terzi. Andiamo a ripercorrerli con la memoria.

Il primo podio per l’Italia femminile sulle nevi svizzere porta la firma di Isolde Kostner nella discesa del 5 marzo 1999, gara vinta dall’austriaca Renate Goetschl davanti alla connazionale Michaela Dorfmeister. L’altoatesina nella stagione successiva centra il successo nella discesa del 17 dicembre 1999. Isolde Kostner vince davanti alla tedesca Regina Haeusl, quindi sale sul gradino più basso del podio la slovena Spela Bracun. Due giorni dopo, il 19 dicembre 1999, arriva una doppiette azzurra nel superG. Karen Putzer, infatti, precede Alessandra Merlin, mentre è terza la francese Regine Cavagnoud.

Il nuovo millennio si apre con un altro podio delle italiane a St. Moritz. Si tratta della solita Isolde Kostner che, nella discesa del 17 dicembre 2000, chiude alle spalle di Renate Goetschl per soli 10 centesimi, mentre è di nuovo terza Regine Cavagnoud. Ancora un secondo posto, ancora con Isolde Kostner, il 21 dicembre 2001, alle spalle della svizzera Sylviane Berthod, mentre al terzo posto, a soli 8 centesimi, un’altra padrona di casa, Corinne Rey Bellet. Nella giornata successiva, il 22 dicembre 2001, arriva addirittura una doppietta nel superG vinto da Karen Putzer davanti a Daniela Ceccarelli.

Dopo diversi anni di pausa, l’Italia torna sul podio il 20 dicembre 2008 con Nadia Fanchini che chiude al terzo posto nel superG dominato da Lara Gut-Behrami davanti a Fabienne Suter. Ancora un salto in avanti di diversi anni. Ci pensa Elena Curtoni il 16 marzo 2016 nella discesa vinta da Mirjam Puchner davanti alla svizzera Fabienne Suter.

Dal 14 dicembre 2019 inizia la “golden era” dello sci azzurro a St. Moritz. Si parte con una splendida doppietta nel superG vinto da Sofia Goggia davanti a Federica Brignone. Ancora Sofia Goggia sul podio con un secondo posto l’11 dicembre 2021, nel superG vinto da Lara Gut-Behrami, mentre è terza Mikaela Shiffrin. Nella giornata successiva, ancora una doppietta azzurra. Ci pensano Federica Brignone e Elena Curtoni nella discesa del 12 dicembre 2021.

I grandi risultati delle nostre portacolori proseguono. Ancora una doppietta il 16 dicembre 2022 nella discesa vinta da Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia. Nella giornata successiva è ancora la fuoriclasse bergamasca a vincere nella discesa del 17 dicembre 2022, davanti alla slovena Ilka Stuhec e alla tedesca Kira Weidel. Il fine settimana elvetico si chiude con un altro podio nel superG del 18 dicembre 2022, ci pensa Elena Curtoni che chiude alle spalle di Mikaela Shiffrin, mentre completa il podio la francese Romane Miradoli.

I successi azzurri si concludono l’8 dicembre 2023, con Sofia Goggia che vince il superG precedendo l’austriaca Cornelia Huetter e la svizzera Lara Gut-Behrami. Ancora un doppio podio nella giornata successiva, il 9 dicembre 2023, nella discesa vinta da Mikaela Shiffrin davanti alle nostre Sofia Goggia e Federica Brignone. Ci pensa sempre la bergamasca a cogliere l’ultimo podio azzurro a St. Moritz. Nel superG del 21 dicembre 2024, vinto da Cornelia Huetter davanti a Lara Gut-Behrami.