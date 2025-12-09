Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Val d’Isere: Vinatzer insegue nuovi ruggiti, dieci azzurri per due gare

La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa in Val d’Isere (Francia) nel weekend del 13-14 dicembre, proponendo un paio di gare in specialità tecniche: si incomincerà sabato con un gigante e si proseguirà domenica con uno slalom, gli orari saranno gli stessi per entrambi gli eventi (prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13.00).

La pista transalpina ha spesso respinto gli azzurri: gli ultimi podi risalgono al 2010 tra le porte larghe (Massimiliano Blardone fu terzo) e al 2019 tra i pali stretti (Stefano Gross salì sul gradino più basso del podio), mentre per trovare le ultime vittorie bisogna risalire agli anni della Valanga Azzurra (1972 e 1974 con Piero Gross e 1969 e 1975 con Gustavo Thoeni, sempre in gigante).

L’Italia si affiderà in particolar modo ad Alex Vinatzer, reduce da uno splendido secondo posto in gigante a Beaver Creek. L’altoatesino proverà a replicarsi nella specialità che fino a poco tempo fa era quello meno congeniale e cercherà di risalire la china in slalom, provando a raccogliere segnali importanti quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Vinatzer sarà l’unico a cimentarsi in entrambe le discipline insieme a Tobias Kastlunger, gli altri componenti della squadra tricolore per questa trasferta si presenteranno al cancelletto di partenza soltanto in un’occasione.

Filippo Della Vite proverà a puntare in alto tra le porte larghe, dove vedremo all’opera anche Giovanni Borsotti e Simon Talacci. Tommaso Sala punterà a rientrare in top-10 tra i pali stretti, saranno impegnati anche Corrado Barbera, Matteo Canins e Tommaso Saccardi. Di seguito il quadro dettagliato degli italiani convocati per la Coppa del Mondo in Val d’Isere.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO VAL D’ISERE

GIGANTE: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Simon Talacci.

SLALOM: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Matteo Canins, Tommaso Saccardi.