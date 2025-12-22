In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION esploriamo come lo sport e le esperienze condivise possano trasformarsi in cultura, identità e impatto sociale.

Moana60 – Spirit of Sailing A.S.D. con Pino Nicola ci porta a bordo di un progetto unico: vela, innovazione sociale e turismo nautico eco-sostenibile. Qui il mare diventa scuola di vita, ambiente da tutelare e spazio per far incontrare competenze, cultura scientifica, artistica e solidarietà.

Calasetta Basket con Marco Casula racconta la storia di una piccola ma orgogliosa realtà sarda che da oltre vent’anni vive il basket con passione. Una società che, oltre alla competizione, si distingue per l’impegno nel sociale, un forte settore giovanile e la voglia di portare il nome del proprio paese oltre i confini dell’isola.

Due mondi apparentemente diversi — il mare e il parquet — ma uniti dagli stessi valori: appartenenza al territorio, educazione, comunità e donne e uomini che credono nello sport come motore di crescita personale e collettiva.

Conduce Luciano De Gregorio