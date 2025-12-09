Scoprite il mondo di Pietro Nicolodi, una delle voci più iconiche dello sport italiano ❄️ Dalle origini nella “scuola di Bolzano” alle maratone notturne in cui sembra non dormire mai, fino alla sua passione per il rock — soprattutto Bruce Springsteen . In questa intervista parliamo di sport invernali, tennis, telecronache, ritmo, resistenza mentale e del futuro del giornalismo sportivo nel 2025. Un viaggio dentro la vita, la voce e l’energia di un professionista unico. Se ami sci, biathlon, tennis e racconti autentici, questa è l’intervista per te! Lascia un commento e fammi sapere quale parte ti ha colpito di più! #PietroNicolodi #Telecronache #SportInvernali #Sci #Biathlon #Tennis #GiornalismoSportivo #Rock #BruceSpringsteen #Interviste #FocusSport ❄️ conduce Alice Liverani