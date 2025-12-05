Badminton
Badminton, l’Italia maschile inizia bene nelle qualificazioni agli Europei a squadre. Eliminate le azzurre
Giornata in chiaroscuro per le Nazionali azzurre impegnate nelle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton: la selezione femminile viene battuta anche dall’Estonia e dice addio al pass per la rassegna continentale, mentre la formazione maschile inizia al meglio il proprio cammino.
A Tallinn, in Estonia, nell’ultima giornata del Gruppo 5, l’Italia femminile cede alle padrone di casa estoni, che si impongono per 2-3 e staccano il pass per la rassegna continentale del prossimo febbraio. L’Estonia vince il girone da imbattuta davanti alla Spagna, seconda, all’Italia, terza, ed ai Paesi Bassi, quarti.
Nel tie decisivo l’Italia si ritrova subito ad inseguire, a causa della sconfitta di Yasmine Hamza contro Kristin Kuuba per 14-21 11-21, ma Gianna Stiglich pareggia i conti superando Helis Pajuste per 21-14 21-12. Nel terzo singolare l’Italia torna sotto dopo la battuta d’arresto di Emma Piccinin, superata da Catlyn Kruus per 13-21 21-11 17-21, poi nel primo doppio le azzurre capitolano definitivamente a causa della sconfitta di Yasmine Hamza/Chiara Passeri, liquidate da Kristin Kuuba/Helina Rüütel, vittoriose per 8-21 14-21. A punteggio acquisito, nell’ultimo doppio, successo di Martina Corsini/Emma Piccinin su Catlyn Kruus/Ramona Üprus per 21-23 21-11 21-17.
A Baldoyle, in Irlanda, inizia al meglio il cammino dell’Italia maschile, impegnata nel Sottogruppo 2 del Gruppo 4: gli azzurri annichiliscono la Slovacchia per 5-0 e domani si giocheranno contro la Spagna l’accesso alla finale del girone, da disputarsi contro la vincente dell’altro sottogruppo, che domenica metterà in palio l’accesso agli Europei del prossimo anno.
Nel tie odierno gli azzurri vincono tutti i match, concedendo agli avversari un solo game, nel primo singolare, con Giovanni Toti che batte Simeon Suchy per 21-8 18-21 21-7. Negli altri due singolari netti successi di Fabio Caponio su Matus Polacek, per 21-12 21-5, e per Luca Zhou su Marian Liptak, per 21-9 21-11. A punteggio acquisito, nei due doppi, infine, successi di Matteo Massetti/Giovanni Toti su Milan Dratva/Simeon Suchy per 21-13 21-14 e di Fabio Caponio/Luca Zhou su Marian Liptak/Matus Polacek per 21-12 21-8.
QUALIFICAZIONI EUROPEI A SQUADRE BADMINTON 2026
Torneo femminile – Gruppo 5 (a Tallinn, in Estonia)
Italia-Estonia 2-3
Yasmine HAMZA-Kristin KUUBA 14-21 11-21
Gianna STIGLICH-Helis PAJUSTE 21-14 21-12
Emma PICCININ-Catlyn KRUUS 13-21 21-11 17-21
Yasmine HAMZA/Chiara PASSERI-Kristin KUUBA/Helina RÜÜTEL 8-21 14-21
Martina CORSINI/Emma PICCININ-Catlyn KRUUS/Ramona ÜPRUS 21-23 21-11 21-17
Risultati
Italia-Paesi Bassi 3-2
Spagna-Estonia 2-3
Spagna-Italia 3-2
Paesi Bassi-Estonia 1-4
Spagna-Paesi Bassi 5-0
Italia-Estonia 2-3
Classifica finale
Estonia 3 Qualificata agli Europei
Spagna 2
Italia 1
Paesi Bassi 0
Torneo maschile – Gruppo 4, Sottogruppo 2 (a Baldoyle, in Irlanda)
Italia-Slovacchia 5-0
Giovanni TOTI-Simeon SUCHY 21-8 18-21 21-7
Fabio CAPONIO-Matus POLACEK 21-12 21-5
Luca ZHOU-Marian LIPTAK 21-9 21-11
Matteo MASSETTI/Giovanni TOTI-Milan DRATVA/Simeon SUCHY 21-13 21-14
Fabio CAPONIO/Luca ZHOU-Marian LIPTAK/Matus POLACEK 21-12 21-8
Risultati
Slovacchia-Spagna 1-4
Italia-Slovacchia 5-0
Italia-Spagna domani alle 14.00 italiane
Classifica dopo 2 giornate
Italia 1 (1 giocata)
Spagna 1 (1 giocata)
Slovacchia 0 (2 giocate)