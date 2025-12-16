Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

I criteri di qualificazione della Badminton World Federation (BWF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): il periodo di qualificazione del Ranking Olimpico Los Angeles 2028 inizierà tra un anno e mezzo, il 3 maggio 2027.

Le qualificazioni dureranno fino al 30 aprile 2028, con le graduatorie del 2 maggio 2028 che verranno utilizzate per determinare l’elenco iniziale dei qualificati. La quota totale per il badminton rimane di 172 posti (86 uomini e 86 donne), che include due quote per il Paese ospitante e quattro posti universali.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di otto posti per gli uomini ed altrettanti per le donne. Considerando la qualificazione in tutti gli eventi, nessun Paese può qualificare atleti o coppie in più di due specialità attraverso il sistema della rappresentazione continentale.

In ciascun tabellone di singolare un Paese avrà un massimo di due posti se i giocatori sono classificati tra i primi 16 del Ranking Olimpico alla data di qualificazione: ci saranno un totale di 35 posti, oltre ad un posto per il Paese ospitante e due posti universali.

I posti universali saranno confermati dalla Commissione Tripartita al termine del periodo di qualificazione. Ogni tabellone di singolare dovrà anche avere almeno due atleti di ciascuna delle cinque Confederazioni Continentali, a condizione che i giocatori siano classificati tra i primi 250.

In ogni tabellone di doppio, invece un Paese avrà un massimo di due coppie se entrambe saranno classificate tra le prime otto alla data di qualificazione: dovrà esserci almeno una coppia da ciascuna delle cinque Confederazioni Continentali, a patto che sia classificata tra le prime 50 alla data di qualificazione.