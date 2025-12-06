Badminton, l’Italia maschile cede alla Spagna ed è eliminata nelle qualificazioni agli Europei a squadre

Si chiude in maniera amara per l’Italia maschile il cammino nelle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton: a Baldoyle, in Irlanda, gli azzurri, nell’ultima giornata del Sottogruppo 2 del Gruppo 4, vengono rimontati e battuti dalla Spagna per 2-3, con la selezione iberica che accede alla finale del girone contro l’Irlanda che domani metterà in palio il pass per la rassegna continentale.

Nel tie odierno l’Italia si porta in vantaggio con Fabio Caponio che approfitta del ritiro dello spagnolo Pablo Abian, giunto sullo score di 16-21 21-12 15-9 per l’azzurro, ma a seguire Enrico Baroni cede il passo ad Alvaro Leal, che vince per 21-23 21-8 17-21 e trova l’1-1. Gli azzurri tornano in vantaggio grazie a Luca Zhou, che batte Miguel Esteve per 21-13 21-15 e sigla il 2-1 per l’Italia.

I doppi, però, sono fatali agli azzurri: Fabio Caponio/Giovanni Toti vengono superati da Daniel Franco/Rodrigo Sanjurjo, che vincono per 15-21 24-22 15-21 e pareggiano i conti sul 2-2, infine Matteo Massetti/Luca Zhou vengono sconfitti da Ruben Garcia/Carlos Piris, che si impongono per 14-21 13-21 e consegnano alla Spagna il punto del definitivo 2-3.

QUALIFICAZIONI EUROPEI A SQUADRE BADMINTON 2026

Torneo maschile – Gruppo 4, Sottogruppo 2 (a Baldoyle, in Irlanda)

Italia-Spagna 2-3

Fabio CAPONIO-Pablo ABIAN 16-21 21-12 15-9 ritiro Abian

Enrico BARONI-Alvaro LEAL 21-23 21-8 17-21

Luca ZHOU-Miguel ESTEVE 21-13 21-15

Fabio CAPONIO/Giovanni TOTI-Daniel FRANCO/Rodrigo SANJURJO 15-21 24-22 15-21

Matteo MASSETTI/Luca ZHOU-Ruben GARCIA/Carlos PIRIS 14-21 13-21

Risultati

Slovacchia-Spagna 1-4

Italia-Slovacchia 5-0

Italia-Spagna 2-3

Classifica finale

Spagna 2 Qualificata alla finale del Gruppo 4

Italia 1

Slovacchia 0