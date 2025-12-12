Ultima puntata di Felicioni & Scontenti per il 2025, il format di Motor News che ci ha accompagnato per tutta la stagione di Formula 1 2025. Beatrice e Luca, partendo dalla tradizionale foto di fine anno, tracciano il resoconto definitivo di team e piloti dividendoli in due categorie: i Felicioni, coloro che possono guardare al campionato con ottimismo, e gli Scontenti, quelli che hanno concluso l’annata con più rimpianti che sorrisi. Dalle squadre che hanno superato le aspettative ai piloti che hanno trasformato una stagione difficile in una storia di resilienza, fino ai protagonisti che invece “usano il bicchiere vuoto per raccogliere le lacrime”, questa puntata mette in luce chi ha davvero brillato nel 2025 e chi dovrà ripartire quasi da zero. Un recap ironico, diretto e immancabile per chiudere al meglio il campionato prima di guardare alla nuova era della Formula 1.