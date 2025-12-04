F1, GP Abu Dhabi 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Dopo 23 gare e 6 Sprint in otto mesi e mezzo è arrivata finalmente l’ora della resa dei conti nella sfida a tre per il titolo piloti tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Tutto si deciderà questo weekend, da venerdì 5 a domenica 7 dicembre, sul circuito di Yas Marina in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi 2025 valevole come ultimo atto del Mondiale di Formula Uno.

Il britannico si presenta al round conclusivo del campionato da leader della generale con un margine di 12 punti sull’olandese della Red Bull e 16 sul compagno di squadra australiano. McLaren ha fatto di tutto per complicarsi la vita negli ultimi mesi nonostante la superiorità tecnica della macchina rispetto alla concorrenza, ma in ogni caso ha ancora a disposizione due punte contro l’unica carta del Drink Team. A Norris basterebbe salire sul podio per laurearsi Campione del Mondo, ma se dovesse arrivare dal quarto posto in giù consentirebbe a Verstappen di centrare il quinto sigillo iridato consecutivo in caso di vittoria del GP.

Tutte le sessioni del weekend di Abu Dhabi verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro le qualifiche e la corsa in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ABU DHABI F1 2025

Venerdì 5 dicembre

Ore 10.30 Prove libere 1 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 14.00 Prove libere 2 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 6 dicembre

Ore 11.30 Prove libere 3 ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15.00 Qualifiche ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 7 dicembre

Ore 14.00 Gara ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle ore 17.30 e la gara domenica alle 17.00.