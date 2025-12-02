F1, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026

Nella settimana che porterà al Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento del Mondiale F1, è finalmente stata resa pubblica la notizia della line-up della Red Bull per la prossima stagione. Dopo settimane di indiscrezioni infatti, la scuderia di Milton Keynes ha annunciato che sarà Isack Hadjar ad affiancare Max Verstappen nel 2026.

Promozione meritata per il pilota francese che si è messo in mostra con la Racing Bulls nel primo anno in F1, conquistando ben 51 punti alla vigilia dell’ultimo GP a Yas Marina ed un podio (Zandvoort). Red Bull ha quindi trovato il pilota per la prossima stagione, dopo aver faticato durante tutta la stagione nella scelta del secondo pilota.

Prima la breve parentesi di Liam Lawson, e poi la decisione di puntare su Yuki Tsunoda sono state mosse infruttuose, con il pilota giapponese che ha racimolato solo 33 punti in 21 gare. Il nipponico resterà comunque in Red Bull la prossima stagione, dove ricoprirà il ruolo di tester. Con la lotta Mondiale ancora aperta, la scuderia anglo-austriaca ha così trovato la pedina mancante per il 2026 nel ruolo, non semplice, di secondo pilota a fianco all’ormai esperto Max Verstappen.