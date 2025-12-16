Dove vedere Perugia-Osaka Bluteon in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito contro i poco quotati libici dello Swehly, Perugia proseguirà la propria avventura nel Mondiale per Club 2025 di volley maschile affrontando i giapponesi dell’Osaka Bluteon. L’appuntamento è per mercoledì 17 dicembre (ore 17.30 italiane) a Belem (Brasile), si tratta di una sfida di capitale importanza per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata e per presentarsi al meglio al big match di giovedì contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (detentori del titolo).

I Block Devils dovranno stare attenti a un sestetto compatto, coeso e insidioso, che può contare su delle buone individualità e che potrebbe creare alcuni grattacapi grazie a uomini di un certo calibro come il palleggiatore francese Antoine Brizard, lo schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez, l’opposto giapponese Yuji Nishida.

I Campioni d’Europa potranno affidarsi ai loro consueti uomini di punta per fronteggiare il sestetto nell’orbita del gruppo Panasonic: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk (con Yuki Ishikawa a disposizione), i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Osaka Bluteon, incontro valido per il Mondiale per Club 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, per gli abbonati, su VBTV e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Belem sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PERUGIA-OSAKA MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Mercoledì 17 dicembre

Ore 17.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Osaka Bluteon – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA PERUGIA-OSAKA BLUTEON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.